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        Konya'da Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı ve iki isim istifa etti

        Konya'da Yeniden Refah Partisi (YRP) Beyşehir İlçe Başkanlığında ilçe başkanının da aralarında olduğu parti yönetimindeki üç kişi istifa ettiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:39
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        Konya'da Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı ve iki isim istifa etti
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        Konya'da Yeniden Refah Partisi (YRP) Beyşehir İlçe Başkanlığında ilçe başkanının da aralarında olduğu parti yönetimindeki üç kişi istifa ettiklerini açıkladı.

        Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Ömer Ceylan, Basın-Medya Tanıtım Başkanı Hasan Gündoğdu ve Kadın Kolları Başkanı Zehra Gündoğdu yaptıkları açıklamada bulundukları görevlerden istifa ettiklerini duyurdu.

        Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'mızın kıymetli evladı Dr. Fatih Erbakan'ın kurmuş olduğu Milli Görüş Davası yolunda şerefle ve onurla bugüne kadar yürütmüş olduğum Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanlığından 13 Mayıs itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar bizi bu davada yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza, Kadın Kollarımıza, Kadın Gençlik Kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, Beyşehir'de bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımıza ve bu davaya gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum."

        Hasan Gündoğdu ve Zehra Gündoğdu da açıklamalarında aynı ifadeleri kullandı.

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