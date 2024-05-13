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        Kulu'da düzenlenen operasyonda 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi

        Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin metruk eve düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:01
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        Kulu'da düzenlenen operasyonda 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin metruk eve düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesindeki müstakil metruk bir evde uyuşturucu kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan aramada uyuşturucu kullanımında araç gereçler bulunurken çalıntı olduğu öğrenilen plakasız motosiklet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.H. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Evden kaçtığı tespit edilen 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.

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