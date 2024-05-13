Kulu'da düzenlenen operasyonda 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin metruk eve düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin metruk eve düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.
Polis ekipleri, Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesindeki müstakil metruk bir evde uyuşturucu kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramada uyuşturucu kullanımında araç gereçler bulunurken çalıntı olduğu öğrenilen plakasız motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.H. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Evden kaçtığı tespit edilen 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.
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