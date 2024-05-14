Seydişehir'de sağlık çalışanlarına eğitim verildi

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz, yaptığı açıklamada, yeni sağlık personellerine birim sorumlularının sağlıkta kalite standartları, hastane misyonu, vizyonu, sağlık taramaları ve biyolojik riskler, el hijyeni ve kişisel koruyucu ekipmanlar, iletişim ve stres yönetimi hakkında bilgilendirme yaptığını belirtti.

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