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        Seydişehir'de sağlık çalışanlarına eğitim verildi

        Seydişehir'de göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:11
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        Seydişehir'de sağlık çalışanlarına eğitim verildi
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        Seydişehir'de göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına eğitim verildi.

        Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz, yaptığı açıklamada, yeni sağlık personellerine birim sorumlularının sağlıkta kalite standartları, hastane misyonu, vizyonu, sağlık taramaları ve biyolojik riskler, el hijyeni ve kişisel koruyucu ekipmanlar, iletişim ve stres yönetimi hakkında bilgilendirme yaptığını belirtti.

        Cingöz, "Kendilerine Seydişehir’in tanıtımı noktasında bilgilendirme yapıldı. Göreve başlayan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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