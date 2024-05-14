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        Güneysınır Belediyesi üreticilere fide dağıttı

        Güneysınır Belediyesi, tarafından vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:33
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        Güneysınır Belediyesi üreticilere fide dağıttı
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        Güneysınır Belediyesi, tarafından vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, üreticilere her yıl ücretsiz fide desteğinde bulunduklarını belirtti.

        Bu yıl da 150 bin domates ve biber fidesi dağıtıklarını aktaran Demir, "Hemşerilerimiz bu uygulamamızdan gayet memnun kalıyor. Üreticilerimize çeşitli alanlarda destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Belediye bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara sebze fideleri dağıtıldı.

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