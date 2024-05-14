Güneysınır Belediyesi üreticilere fide dağıttı

Bu yıl da 150 bin domates ve biber fidesi dağıtıklarını aktaran Demir, "Hemşerilerimiz bu uygulamamızdan gayet memnun kalıyor. Üreticilerimize çeşitli alanlarda destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, üreticilere her yıl ücretsiz fide desteğinde bulunduklarını belirtti.

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