Konya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.T. idaresindeki 31 AFT 017 plakalı tır, Bulgurluk Mahallesi D-330 kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtaki yaralı Y.E.V. ise hastaneye kaldırıldı.
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