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        Konya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:15 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:15
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        Konya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        E.T. idaresindeki 31 AFT 017 plakalı tır, Bulgurluk Mahallesi D-330 kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araçtaki yaralı Y.E.V. ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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