Konya'da meslek lisesi öğrencileri ve mezunları için Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı açıldı

Konya'da meslek lisesi öğrencileri ve mezunları için Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı düzenlendi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuarın açılışı, Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Sanayici ve sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefleyen fuarın açılışında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, fuarın sanayicilerle, meslek liseleri arasında bir istihdam köprüsü oluşturacağını söyledi.