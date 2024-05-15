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        Konya'da meslek lisesi öğrencileri ve mezunları için Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı açıldı

        Konya'da meslek lisesi öğrencileri ve mezunları için Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:50
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        Konya'da meslek lisesi öğrencileri ve mezunları için Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı açıldı
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        Konya'da meslek lisesi öğrencileri ve mezunları için Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı düzenlendi.

        Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuarın açılışı, Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

        Sanayici ve sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefleyen fuarın açılışında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, fuarın sanayicilerle, meslek liseleri arasında bir istihdam köprüsü oluşturacağını söyledi.

        Fuarın öğrencilere staj yapma, bilimsel yetkinliklerini artırma yönünde çok büyük bir fırsat sağladığını aktaran Özkan, "Aynı zamanda fuar, iş piyasasında öğrencilerimizle iş alanları arasında bir buluşma sağlayarak istihdam imkanı sağlayacaktır. Bu yönüyle hepimiz açısından çok verimli bir fuar olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

        KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen de fuarın, doğru insanı, doğru işletmeyle eşleştireceğini kaydetti.

        İki gün sürecek olan ve 90 firmanın stantla katılım sağladığı fuarda, meslek liselerinden gelen öğrenciler ve mezunlar da firma temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı bulacak.

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