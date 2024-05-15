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        Karapınar'da Kaymakam Önal öğrencilerle bisiklet sürdü

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları kapsamında "Spor için pedalları çevir" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:45
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        Karapınar'da Kaymakam Önal öğrencilerle bisiklet sürdü
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları kapsamında "Spor için pedalları çevir" etkinliği gerçekleştirildi.

        Anıt alanındaki etkinliğe Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Ali Karakul ve öğrenciler katıldı.

        Öğrencilerle birlikte bisiklete binerek ilçedeki mahallelerde pedal çeviren Kaymakam Şenol Öztürk, "Gençliğimize değer ve önem veriyoruz. Özellikle 19 Mayıs için birçok program ve etkinlik oluşturduk. Şimdiden bayramımızı kutluyoruz." dedi.

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