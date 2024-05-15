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        Konya'da İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı yapıldı

        İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın (OICC) 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:22
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        Konya'da İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı yapıldı
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        İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın (OICC) 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kentin tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başladı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan OICC'nin konferansında, şehirlerin, geçmişin mirasıyla geleceğin vizyonunu buluşturan, insana hizmet etmeyi amaçlayan kutlu ve özel mekanlar olduğunu söyledi.

        İslam dünyasının birbirinden kıymetli şehirlerinin temsilcilerini ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Altay, "Şehirlerimizi ve toplumlarımızı daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve daha huzurlu yarınlara taşımak için bir araya geldik. Bizler, şehirlerimizin sadece fiziksel yapılarıyla değil, manevi ve kültürel değerleri ile de birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Altay, bu bağları daha da güçlendirmek ve ortak değerler etrafında yeni iş birlikleri geliştirmek için bu konferansı önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

        Geleceği şekillendirmek için daha fazla işbirliği ve dayanışmanın önemine değinen Altay, şunları kaydetti:

        "Bugün Filistin başta olmak üzere, coğrafyamızın birçok noktasında hakim olan savaşlar, acılar, kan ve gözyaşını dindirmek ancak bu birlik ve beraberliği yeniden dizayn etmekle mümkündür. Başkanlığını yürüttüğüm Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da coğrafyamızın yaşadığı acıları dindirmek için sesimizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Müslümanlar olarak hakkın yanında durmak, gerçek anlamda, samimi anlamda Allah'ın ipine sarılmak, kurtuluşumuz için tek çıkar yoldur. Ya bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız, ya da bir ömür boyu kalbimizde ağır bir pişmanlık yüküyle yaşamak zorunda kalacağız."

        - "Filistin'in BM'de tam üyeliğinin kabul edilmesi gerekmektedir"

        İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Ömer Abdullah Kadı ise Konya'nın insanlığın en eski medeniyetlerinin yaşadığı bir şehir olduğunu dile getirdi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür eden Kadı, "Onun çabaları, bu konferansların devam etmesini sağlamıştır. Daha önceki konferanslarda ev sahipliği yapan ülkelere de teşekkür ediyorum. Bu teşkilat, kurulduğundan beri 44 yıldır sürdürülebilir kalkınma meselelerinin güçlenmesi, aynı zamanda İslam başkentleri ve şehirlerinin kimliğini korumak için çalışıyor." diye konuştu.

        Kadı, Gazze'deki insanlara karşı toplu katliamlar gerçekleştirildiğini, bu katliamların siyonist güçler tarafından yapıldığını anlattı.

        Saldırıların ve zulmün devam ettiğini aktaran Kadı, "Hastanelerin, evlerin, camilerin ve barınma yerlerinin yıkılmasına neden olan saldırılar, alt yapıları ve iletişim araçlarına zarar vermektedir. Bu saldırıların hemen durdurulması, Filistin'in BM'de tam üyeliğinin kabul edilmesi, yardım çalışmalarının ve yeniden imarın başlaması gerekmektedir." diye konuştu.

        Bu meselelerin çözüme kavuşturulmasının zor olmadığını anlatan Kadı, Filistin'in yeniden imarı konusunda Konya'nın vereceği desteğe hep birlikte katılmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından 11. OICC Ödülleri'nin takdimi gerçekleştirildi. Program, genel konferansın 1. oturumuyla devam etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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