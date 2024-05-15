Konya'da İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı yapıldı

İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın (OICC) 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kentin tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan OICC'nin konferansında, şehirlerin, geçmişin mirasıyla geleceğin vizyonunu buluşturan, insana hizmet etmeyi amaçlayan kutlu ve özel mekanlar olduğunu söyledi.

İslam dünyasının birbirinden kıymetli şehirlerinin temsilcilerini ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Altay, "Şehirlerimizi ve toplumlarımızı daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve daha huzurlu yarınlara taşımak için bir araya geldik. Bizler, şehirlerimizin sadece fiziksel yapılarıyla değil, manevi ve kültürel değerleri ile de birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Altay, bu bağları daha da güçlendirmek ve ortak değerler etrafında yeni iş birlikleri geliştirmek için bu konferansı önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.