Konya'da Aile Haftası etkinliklerinde yürüyüş yapıldı
Konya'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Konya'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Gedavet Parkı'nda başlayıp, Kılıçaslan Meydanı'nda sona erdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Ailemiz İstikbalimiz " mottosuyla tüm illerde yapılan yürüyüşle, aile kurumunun ve içinde edinilen değerlerin korumasına yönelik olarak, bütüncül bir yaklaşım hedefleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.