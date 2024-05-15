Hüyük'te Gençlik Haftası etkinlikleri

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yarışma öncesinde izleyenlere gösteri sundu. Hüyük Kapalı Spor Salonunda düzenlenen okçuluk yarışmaları ilgiyle izlenirken, Hüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Yurdakurban yarışmalara katılanlara teşekkür etti.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Hüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Gençlik Koşusu" ve "Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası" düzenlendi.

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