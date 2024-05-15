Hüyük'te Gençlik Haftası etkinlikleri
Konya'nın Hüyük ilçesinde Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Konya'nın Hüyük ilçesinde Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Düzenlenen etkinlikler kapsamında Hüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Gençlik Koşusu" ve "Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası" düzenlendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yarışma öncesinde izleyenlere gösteri sundu. Hüyük Kapalı Spor Salonunda düzenlenen okçuluk yarışmaları ilgiyle izlenirken, Hüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Yurdakurban yarışmalara katılanlara teşekkür etti.
Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer yarışmalar sonunda birinci gelenleri gram altınla ödüllendirdi.
Etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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