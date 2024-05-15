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        GÜNCELLEME - Konya'da silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tüfekle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:42
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        GÜNCELLEME - Konya'da silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tüfekle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki evde Hasan A'yı (32) tüfekle ve bıçakla ağır yaralayan daha sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki iş yerinde Necati Şadi Kılıç'ı (29) tüfekle öldüren Mevlüt T'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlıyı, yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Zanlının, yakalanmadan önce İrem E'yi de (29) vurmak istediği öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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