GÜNCELLEME - Konya'da silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki evde Hasan A'yı (32) tüfekle ve bıçakla ağır yaralayan daha sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki iş yerinde Necati Şadi Kılıç'ı (29) tüfekle öldüren Mevlüt T'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

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