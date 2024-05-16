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        Hüyük'teki şehit mezarları Şehitlik Yönetmeliği'ne göre yenilenecek

        Konya'nın Hüyük ilçesindeki şehit mezarları Şehitlik Yönetmeliği'ne göre tadilatları yapılarak yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:42
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        Hüyük'teki şehit mezarları Şehitlik Yönetmeliği'ne göre yenilenecek
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        Konya'nın Hüyük ilçesindeki şehit mezarları Şehitlik Yönetmeliği'ne göre tadilatları yapılarak yenilenecek.

        Hüyük İlçesine bağlı mahallelerde bulunan şehit mezarlarında Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Harun Pulluk, Konya Merkez Komutanlığı'ndan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bülent Erbay incelemelerde bulundu.

        İncelemelerde şehit mezarlarının durumu tek tek raporlanırken, ihtiyaç olanlar Şehitlik Yönetmeliği'ne uygun olarak tekrar yenilenecek.

        Hüyük Belediye Başkanı Sefer "Vatan savunmasında şehadet şerbeti içen yiğitlerimizin ebedi istirahatgahlarının daha temiz ve bakımlı olması için çalışma başlattık. Belediye ekiplerimiz sürekli temizlik ve bakımlarını yapıyoruz yıpranan bayrak direklerini değiştiriyoruz, yıpranan mezar başlıkları ve mezarlıklar için şehitlik yönetmeliğine uygun olarak yapılması için büyükşehir belediyemizden talepte bulunduk, Konya Büyükşehir Belediyemize ve Konya Merkez Komutanlığımıza duyarlılıkları için teşekkür ederim." dedi.

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