Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aracı kullanan şoför İ.T ve yanında bulunan Y.S araçtan yaralı olarak çıkarılarak, ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Isparta - Hüyük kara yolunda ilerleyen 42 HVM 94 plakalı ticari araç Göçeri Çavuş yol ayrımında virajı alamayarak kaza yaptı.

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