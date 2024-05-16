Filistinli yetkililer, ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde yapılan eylemleri "devrim" olarak nitelendiriyor

SAVAŞ GÜLER - Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı İsa Kıssis ve El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için protesto düzenlenmesini "devrim" olarak görüyor.

İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatının (OICC) 15. Genel Konferansı'na katılmak üzere Konya'ya gelen Kıssis ve Sinine, İsrail'in ülkelerine yaptığı saldırılara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze'de olup bitenleri "soykırım" olarak nitelendiren Kıssis, İsrail'in Refah'a yönelik saldırı planını da bu niyetle yaptığını söyledi.

İsrail'in, Refah'ta hiçbir insan bırakmadan, bu konuyu dünyanın gündeminden düşürmeyi amaçladığını aktaran Kıssis, "Yaklaşık 16 yıldır işgal altında olan küçücük bir Gazze şehrinden bahsediyoruz. Aynı zamanda 1,5 milyon kişi orada kıstırılmış vaziyette. Bu konuda ortaya çıkan tepkilerin daha azını beklemek, İsrail adına tuhaf olurdu. Biz ateşkes, barış ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin istiyoruz." diye konuştu. - "Toplumun en önemli paydaşı olan gençler bizi anlıyor" Kıssis, Filistin'de yaşananların insani olmadığını, dolayısıyla insani yardıma değil, kuşatmanın bitmesine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Dünyanın kendilerini dinliyor ve anlıyor olmaya başlamasından gurur duyduklarını vurgulayan Kıssis, "Toplumun en önemli paydaşı olan gençler bizi anlıyor çünkü onlar geleceğin temsilcileri ve bizim en önemli elçilerimiz. Vaktiyle 1960'ta ABD'nin Vietnam'daki işgalini durdurmaya iten de gençlerdi. Şimdi yine gençler bu anlamda öncülük ediyor. Dünyanın bunu duyması ve kendileri açısından utanması gerekiyor." ifadesini kullandı. Kıssis, Türkiye ile Filistin arasında hem devlet başkanı hem bakanlar kurulu hem de belediyeler seviyesinde çok önemli bir iş birliği ve dayanışma iklimi bulunduğuna dikkati çekti.

Filistin'in yeniden inşası konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getiren Kıssis, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'in yeniden inşası konusunu sık sık gündeme getiriyor. Bu anlamda Filistin halkının nezdinde Türkiye'ye yönelik büyük bir muhabbet ve ilgi var." dedi. - "Siyonistler, Refah'ı siyasi malzeme yaparak, direnişin geri adım atmasını istiyor" Sinine ise bu zulmün yıllardır devam ettiğine dikkati çekti. Filistinlilerin, savaşın ve işgalin bütün olumsuzluklarını yaşamaya devam ettiğini anlatan Sinine, "Refah, bu zulümler ve katliamların sadece bir halkasıdır. Refah'ın siyasi bir boyutu var. Siyonistler, Refah'ı siyasi malzeme yaparak, direnişin geri adım atmasını istiyor ancak halkımız asla hezimete uğramayacak, direniş geri adım atmayacaktır." diye konuştu.