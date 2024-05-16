Konyalı firma otomotivin devlerine kaporta üretiyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da organize sanayi bölgesinde otomotiv yedek parçası üzerine faaliyet gösteren firma, 25 robot koldan da faydalanarak günde 200'ün üzerinde kaput, tampon ve çamurluk üretiyor.

Otomotiv yedek parça üzerine 55 yıldır faaliyet gösteren şirket, merkez deposu ve Çin'deki lojistik ofisiyle yedek parça piyasasına hizmet veriyor.

Türkiye'de 56 otomobil markasının 518 modelde araçlarının kasa (metal ve plastik) aksamları olmak üzere aydınlatma, süspansiyon, fren, elektrik, soğutma gibi aksamlarının yedek parçalarını bulunduran şirket, 2014'te kaporta üretimine başladı.

Şirket, ABD, Arjantin, Kolombiya, Yunanistan, Almanya, İngiltere, Rusya, Cezayir, Mısır, İran, Irak, Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu 33 ülkeye yaptığı ihracatla, ülke ekonomisine katkı sunuyor. - "İthalatın önünü kesiyoruz" Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Meydan, AA muhabirine, ülke genelinde binlerce çeşit ürünle pazarda olduklarını, 3 bin 500 bayilerinin bulunduğunu söyledi. Meydan, "Türkiye'de after market (Alternatifi üretilen yedek parça) olarak kaporta üretimi yapan iki fabrikadan biriyiz. Bu ürünleri yurt dışına da yapıyoruz. Kasko ve trafik sigortalı araçların tedarikini sağlıyoruz. Bu ürünlerin tamamını kaskolu araçlara da satıyoruz. Ürünlerimiz belgelidir." diye konuştu.

Sektörün geçmiş yıllarda ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Meydan, şöyle konuştu: "İthalatın önünü kesiyoruz. Daha önce ülkemize bu ürünler dışarıdan geliyordu. Döviz çıktısı oluyordu, bunu tersine çevirdik. Türkiye'de üretiyoruz, Avrupa ülkelerine, ABD dahil birçok yere gönderiyoruz. Eş değer yedek parça satışını gerçekleştiriyoruz. Volkswagen ve BMW'nin bazı parçalarını da üretiyoruz. Bu ürünleri direkt fabrikaya gönderiyoruz. Anlaşmalarımız var, bu üretimimizi pazara sunmuyoruz."