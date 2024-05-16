Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2024 basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Davetlilere, ilk olarak tatbikatta görev alacak uçak ve helikopterler tanıtıldı.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikata Azerbaycan, Katar, Polonya, Slovakya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının kara, deniz ve hava kuvvetleri katıldı.

Diğer ülkelerle çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve işbirliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta, uçaklar, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi. - İzleyenlerin nefesini kesti Senaryo gereği, F-16'lar; Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan helikopterler, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu taarruz helikopterleri top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan askeri gözlemciler ve gazeteciler tarafından dikkatle izlendi. Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği 1 asker, düşman tehlikesinden kurtarılırken, hedefler imha edildi. Daha sonra 17 ülkeden gözlemcilerin de yer aldığı heyet, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteriyi izledi.

Tatbikata Türkiye, 4 F-16, 1 Ex-7T (Havadan İhbar Kontrol Uçağı), 1 CN-235 tipi kargo uçağı, 1 xAS-532 Cougar tipi helikopter, 1 ANKA-S, 2 Atak taarruz helikopteri, 2 S-70 helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, SAT görev timi, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı. 715 personelin görev aldığı Anadolu Ankası Tatbikatı-2024, Hava Kuvvetleri Komutanlığının koordinatörlüğünde yarın sona erecek. - 2009'dan itibaren gerçekleştiriliyor Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile bugünün ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.