Bozkır'da düzenlenen yarışmada öğrenciler umreyle ödüllendirildi

Konya’nın Bozkır ilçesinde Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen "Mescid-i Aksa ve Önemi" yarışmasında iki öğrenci umre ile ödüllendirildi.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından düzenlenen yarışmanın koordinatörü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Esra İkbal Danışan, "Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimizin bütün Müslümanlara emanet ettiği kutsal mabettir. Bu emanete sahip çıkmak bizlerin de ferdi görevidir. Bu yarışmada her bir öğrencimizin Mescid-i Aksa'nın ne kadar önemli olduğunu bilmelerini ve Aksa'yı her daim korumayı kendilerine vazife edinmelerini temenni etmekteyim." dedi.