Hüyük'te asayiş

M.R.P. (27) ve M.E'nin (26) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, Kıreli Mahallesinde durdurdukları araçta 4 heykel, 65 bronz sikke, 26 gümüş sikke ele geçirdi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ulupınar Mahallesinde yaşayan M.Ü'nün (31) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri Çukurkent Mahallesinde satmaya çalıştığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

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