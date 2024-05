İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatının 15. Genel Konferansı tamamlandı

Konya'da düzenlenen İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatının (OICC) 15. Genel Konferansı sona erdi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen programın kapanış oturumunda, kentin asırlardır ilim ve irfanın cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

İnsanlık aleminin huzur ve güven içinde yaşamasının en önemli öncelik olduğunu aktaran Özkan, "Özellikle günümüzde huzuru tehdit eden hususların arttığı da malumunuzdur. Huzurun tesisi için temel insani değerler ve dayanışma şarttır. İslami şehirlerin kendi aralarında geliştirmiş olduğu organizasyonlar, maddi birliktelik, ekonomik birliktelik ve tecrübe paylaşımı gibi hususlarla beraber değerlerin gelecek nesillere aktarılması yönünde de çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplantı süresince, İslam medeniyetinin derin köklerinden beslenerek geleceğe umutla bakan projeler ve stratejiler üzerinde durduklarını ifade etti.

Altay, toplantılar boyunca Gazze'de İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinlilere destek olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın her bir köşesindeki mazlumların sesi olmak için kararlılığımızı vurguladık. Buradan bir kez daha barışın derhal sağlanması gerektiğini belirtmek istiyorum. Filistinli kardeşlerimizin bir an önce huzur ve barış dolu yarınlara uyanması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması, barış ve istikrar için tek şarttır. Bizler de barış tesis edildikten sonra başta Gazze olmak üzere yıkılan şehirlerin yeniden inşası için gayretle çalışmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz."