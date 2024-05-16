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        Kadınhanı'nın da Engelliler Haftası kutlandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde "Engelliler Haftası" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:37
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        Kadınhanı'nın da Engelliler Haftası kutlandı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde "Engelliler Haftası" kutlandı.

        İlçedeki Kestel mesire alanında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle belediyenin ev sahipliği yaptığı etkinliğe katılan Belediye Başkanı İrfan Karaca, programa katılan engelli çocuk ve yetişkinlere çeşitli hediyeler verdi.

        "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden bir sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Başkan İrfan Karaca sözlerine şöyle sürdürdü:

        "Engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Son yıllarda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük başta evde bakım hizmetleri olmak üzere hükümetimiz tarafından çok önemli çalışmalar hayata geçirildi. Bizde devletimizin yapmış olduğu çalışmalara destek verip her zaman bu özel kardeşlerimizin yanında olmanın sözünü veriyoruz. Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 'Engelliler Haftası 'kutlu olsun."

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