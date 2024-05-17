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        Konyaspor, ligde kalma mücadelesini son maça bırakmak istemiyor

        SAVAŞ GÜLER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kümede kalma mücadelesini son maça taşımamanın planlarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:05
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        Konyaspor, ligde kalma mücadelesini son maça bırakmak istemiyor
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        SAVAŞ GÜLER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kümede kalma mücadelesini son maça taşımamanın planlarını yapıyor.

        Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan, 36. haftasında ise Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen Konyaspor, 37. haftada yarın deplasmanda oynayacağı Mondihome Kayserispor maçına odaklandı.

        Bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Konyaspor'da taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünündeki biletleri çok kısa sürede tüketti.

        Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, AA muhabirine, yeni teknik direktörleri Ali Çamdalı'nın takımın eski sportif direktörü olduğunu anımsatarak, kulübü tanıdığını, bunun da faydasını gördüklerini söyledi.

        Ligde kalma savaşı verdiklerine değinen Derebağ, "Şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ile berabere kaldık. Ardından bu başarının tesadüf olmadığını Samsunspor maçında gördük. Maçtan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldık." dedi.

        - "Takım güzel bir enerji yakaladı"

        Derebağ, Cumartesi günü oynayacakları maça da aynı hırs ve azimle çıkacaklarını belirtti.

        Taraftara da teşekkür eden Derebağ, şöyle konuştu:

        "Hem Fenerbahçe hem de Samsunspor maçında tribünlerimiz doluydu. Taraftarımız, Kayserispor maçında da bize ayrılan biletleri 5 dakika içinde tüketti. Şu anda bilet bulamıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Hem yönetim hem de takım güzel bir enerji yakaladı. Kendi göbeğimizi kendimiz kesip, Kayseri'den de galibiyetle dönerek bu işe son noktayı koymak istiyoruz."

        Ligde 37. haftaya 40 puanla 14. sırada giren Konyaspor, 38. ve son haftada ise Galatasaray'ı konuk edecek.

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