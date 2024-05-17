Seydişehir'den kısa kısa

Sergi açılışına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

İlçede gerçekleştirilen spor müsabakalarına Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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