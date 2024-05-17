Karapınar'da Gençlik Haftası'nda gezi etkinliği düzenlendi

Karacadağ bölgesine düzenlenen etkinlikte konuşan Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Karakul, gençlerin zorlu bir arazide saatlerce yürüdüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.