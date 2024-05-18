Konya'dan depremzede 100 nişanlı çift için hazırlanan malzemeler Kahramanmaraş'a gönderildi

Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan temin edilen kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tırlar, yola çıktı.

Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, Panorama Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde, imkansızlıktan evlenemeyen nişanlı çiftlere uzun yıllardır yardım yaptıklarını söyledi.

Vakfın yurt dışında da çalışmalarını devam ettirdiğine dikkati çeken Şafak, "Tırlarda giyim, ayakkabı, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere 71 kalemden oluşan 9 binden fazla ürün bulunmaktadır. Kahramanmaraş'ta yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi'ne çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.