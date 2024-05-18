Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'dan depremzede 100 nişanlı çift için hazırlanan malzemeler Kahramanmaraş'a gönderildi

        Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan temin edilen kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tırlar, yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'dan depremzede 100 nişanlı çift için hazırlanan malzemeler Kahramanmaraş'a gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan temin edilen kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tırlar, yola çıktı.

        Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, Panorama Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde, imkansızlıktan evlenemeyen nişanlı çiftlere uzun yıllardır yardım yaptıklarını söyledi.

        Vakfın yurt dışında da çalışmalarını devam ettirdiğine dikkati çeken Şafak, "Tırlarda giyim, ayakkabı, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere 71 kalemden oluşan 9 binden fazla ürün bulunmaktadır. Kahramanmaraş'ta yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi'ne çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Öge de ihtiyaç sahibi gençler için evlilik ve çeyiz yardımı projesiyle gönüllere dokunmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Kahramanmaraş'ta depremden etkilenenlere yönelik yürütülen projenin önemine değinen Öge, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamızın moral ve motivasyon olarak büyük destek verdiği, Mehir Aile Derneğimiz ile yürüttüğümüz projenin bir yenisini Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceğiz, 100 çiftimizin yüzünde tebessüm olacağız. TDV Konya Şubesi olarak toplam 5 milyon 500 bin lira tutarında 100 beyaz eşya, 100 yatak odası takımı, 200 çekyat ve mobilya hazırladık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Selçuk Üniversitesi'nde 14. Asistan Okulu başladı
        Selçuk Üniversitesi'nde 14. Asistan Okulu başladı
        Karapınar'da Gençlik Haftası'nda gezi etkinliği düzenlendi
        Karapınar'da Gençlik Haftası'nda gezi etkinliği düzenlendi
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konyaspor, ligde kalma mücadelesini son maça bırakmak istemiyor
        Konyaspor, ligde kalma mücadelesini son maça bırakmak istemiyor
        Hipertansiyonda erken teşhis için "kan basıncını ölçtürün" uyarısı
        Hipertansiyonda erken teşhis için "kan basıncını ölçtürün" uyarısı
        Dolandırıldığını öne süren müşterisi tarafından öldürülen mimar, toprağa ve...
        Dolandırıldığını öne süren müşterisi tarafından öldürülen mimar, toprağa ve...