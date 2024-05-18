Karapınar'da voleybol turnuvası sürüyor
Karapınar'da kaymakamlık tarafından düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor.
Karapınar'da kaymakamlık tarafından düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor.
Atatürk Spor Salonu'ndaki turnuvada, Poligon Gücü ve MEB Kültür Spor takımları karşılaştı.
Karşılaşma öncesi, pankreas kanseri tedavisi gören Ceren Su Özer'e moral vermek amacıyla sürpriz bir organizasyon gerçekleştirildi.
Atış Test Değerlendirme Komutanlığı'nda görev yapan askeri personel, karşı takımda yer alan öğretmenler ve İlçe Spor Müdürlüğü yetkilileri, Özer'e çeşitli hediyeler verdi.
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da moral verdiği Özer'e, tedavi sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.
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