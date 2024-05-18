Karapınar'da voleybol turnuvası sürüyor

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da moral verdiği Özer'e, tedavi sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Karapınar'da kaymakamlık tarafından düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor.

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