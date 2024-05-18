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        DKMP 8.Bölge Müdürü Çatalçam Beyşehir ve Derebucak'ı ziyaret etti

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:46
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        DKMP 8.Bölge Müdürü Çatalçam Beyşehir ve Derebucak'ı ziyaret etti
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde incelemede bulundu.

        Beyşehir Gölü İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezini ziyaret eden Çatalçam'a Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir tarafından bilgi verildi.

        Çatalçam, daha sonra Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajı Günlük Kullanım Alanı ile Leylekler Vadisine geçti.

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ile de görüşen Çatalçam, ilçedeki yürütülen yatırımlar ve projeler hakkında sohbet etti.

        Çatalçam, ardından Derebucak’taki Çamlık Mağaraları Milli Parkı'na geçti.

        Balatini, Suluin mağaralarını gezen Çatalçam'a mağaralar tanıtılarak, bölgede yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aktarıldı.

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