Beyşehir'deki çilek bahçelerinde hasat başladı

Saha ziyaretinde çilek üreticilerine üretim aşamasında karşılaşılan zararlı ya da karşılaşılması muhtemel her türlü sorun ve problemlere ilişkin bilgi de verildi.

Özver, yaptığı açıklamada, yakın gelecekte Beyşehir'in çilek üretiminde de adını duyurmaya başlayacağını belirtti.

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