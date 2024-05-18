Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Konya'da sürüyor
Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.
Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.
Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki hokey sahasında oynanan müsabakaların ikinci gününde, A Grubu'nda Hırvatistan ekibi Concordia, Slovenya temsilcisi Triglav Predanovci'yi 6-2 yenerken, A Grubu'nda İtalya temsilcisi Tevere, Cebelitarık ekibi Grammarians'ı 6-2 mağlup etti.
Günün son maçında B Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, Macaristan ekibi Epitok'u 7-0 yendi.
Gaziantep Polisgücü, bu skorla yarı finale yükseldi.
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