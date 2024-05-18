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        Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Konya'da sürüyor

        Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:48
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        Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Konya'da sürüyor
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        Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.

        Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki hokey sahasında oynanan müsabakaların ikinci gününde, A Grubu'nda Hırvatistan ekibi Concordia, Slovenya temsilcisi Triglav Predanovci'yi 6-2 yenerken, A Grubu'nda İtalya temsilcisi Tevere, Cebelitarık ekibi Grammarians'ı 6-2 mağlup etti.

        Günün son maçında B Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, Macaristan ekibi Epitok'u 7-0 yendi.

        Gaziantep Polisgücü, bu skorla yarı finale yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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