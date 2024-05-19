Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da programlar, Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile siyasi partilerin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenler, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki kutlamalar ve gösterilerle devam etti.

- Aksaray

Aksaray'da tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız, yaptığı konuşmada, gençlerin Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını olduğunu söyledi. Törenler, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve gösterilerin ardından sona erdi. - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Kasapoğlu, programda bir konuşma yaptı. Program, cimnastik, karate, halk oyunları ve bisiklet gösterisi sunuldu, şiir ve kompozisyonda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, il protokolü, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - Karaman Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.