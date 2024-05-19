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        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:21
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        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Konya'da programlar, Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile siyasi partilerin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törenler, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki kutlamalar ve gösterilerle devam etti.

        - Aksaray

        Aksaray'da tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız, yaptığı konuşmada, gençlerin Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını olduğunu söyledi.

        Törenler, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve gösterilerin ardından sona erdi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti.

        Kasapoğlu, programda bir konuşma yaptı.

        Program, cimnastik, karate, halk oyunları ve bisiklet gösterisi sunuldu, şiir ve kompozisyonda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, il protokolü, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Karaman

        Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan "Gençlik yürüyüşü", Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında sona erdi.

        Burada, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından wushu, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

        Tören, şiir kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

        Törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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