Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Konya'nın Halkapınar, Yalıhüyük, Hüyük, Beyşehir ve Doğanhisar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Halkapınar'da Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Muhammet Al'ın çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Programda, öğrenciler 19 Mayıs Kurtuluş Koreografisi, halkoyunları gösterisi sundu, şiir okundu.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük'te ilk program Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başladı.

Daha sonra Yalıhüyük Anadolu Lisesi bahçesinde devam eden programda, Kaymakam Muhammed Sağır, bir konuşma yaptı. Programda öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi ve çeşitlik etkinlikler sundu. Öğrenciler temsili Samsun'dan getirilen Türk bayrağını Kaymakam Muhammed Sağır'a teslim etti. - Hüyük Hüyük'te Atatürk Anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin konulması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda, şiirlerin okunmasının ardından program son buldu.

Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesinde devam eden programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - Beyşehir Beyşehir'de kutlamalar kapsamında Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Huğlu Bisiklet Topluluğu tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile diğer yerel firmaların destek sağladığı bisiklet turuna büyük bölümü ilk, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 200'e yakın bisiklet tutkunu katıldı. Mahalle meydanında başlayan ve tur güzergahı boyunca 10 kilometre pedal çeviren katılımcılar, ardından turu tamamladı.