Gelinle kaynana elektrikli ev aletlerini tamir ediyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde eşinin vasiyeti üzerine elektrikli ev aletleri tamir dükkanını kapatmayan 72 yaşındaki Dudu Önal, mesleği öğrettiği geliniyle her gün tezgah başına geçiyor.

Eşiyle uzun yıllar esnaflık yapan Önal, ustası da olan eşiyle yarım asra yakın mutlu bir hayat sürdü.

Evliliğinden 2 çocuğu olan Önal, hayat arkadaşı Erol Önal'ı 2016'da kaybetti.

Eşine özlemi her geçen gün büyüyen Önal, kocasının vasiyetini yerine getirebilmek için ilerleyen yaşına rağmen iş yerini kapatmadı.

Önal, AA muhabirine, elektrik ustası eşine yardım ederken işi öğrendiğini, eşinin vefatından sonra da tost makinesi, elektrikli su ısıtıcı, saç kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerini tamir ettiğini ve dükkanı kapatmadığını anlattı.

Gayreti ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek olan Önal, samimiyetiyle de müşterileri ve esnaf arkadaşları tarafından çok seviliyor.

Kendi vefat ettikten sonra da tamirhanenin kapanmasını istemeyen Önal, mesleği öğrettiği ve iş yerini de devrettiği geliniyle tamirat yapıyor.

Hayattaki en büyük destekçilerinden biri olan gelinine, bildiği her şeyi öğretmek için çabaladığını belirten Önal, iyi bir tamirci ve esnaf yetiştirdiği için gözünün arkada kalmayacağını ifade etti.

Önal, işi el birliğiyle yürüttüklerini belirterek, "Getirilen eşyaları gelinimle tamir ederiz. Bilemediklerini sorar, bazen ben de ona sorarım. 'Anne şöyle yapalım, böyle yapalım' derken yapar bitiririz. Gelinimi çok seviyorum. Sevdiğim için de benim her şeyim onun. Kızımın biri de o. Torunlarımın annesi. Gelinim başımın tacı. İşte öyle seviyorum." ifadesini kullandı.