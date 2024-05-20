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        Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni sağlık ocağının temeli atıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla yapılacak olan Hamid-i Veli Sağlık Ocağı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:59
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni sağlık ocağının temeli atıldı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla yapılacak olan Hamid-i Veli Sağlık Ocağı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Apak Mahallesi'nde bulunan Amil Önal Sağlık Ocağı'nın yıkılmasının ardından, yerine hayırsever Üzeyir Arı, Mehmet Kaynak ve Cafer Ersoy'un katkılarıyla yapılacak sağlık ocağının temel atma töreninde konuşan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Akif Akyurt, hayırseverlere teşekkür etti.

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da birer konuşma yaparak sağlık ocağının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından dualar edildi ve alana kurulan butona basılarak sağlık merkezinin ilk betonu döküldü.

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