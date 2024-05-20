Konya'da karpuz yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Suat D. idaresindeki 40 GB 569 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Ankara-Konya kara yolunun 123. kilometresinde refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Cihan D. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Devrilen kamyonetten yola savrulan karpuzlar, kara yolları ekiplerince temizlendi.
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