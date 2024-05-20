Konya'da firari hükümlü yakalandı

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli cezaevinden firar eden ve 29 farklı suçtan kaydı bulunan M.A.K'yi, Karapınar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

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