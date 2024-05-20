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        Konya'da firari hükümlü yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:33
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        Konya'da firari hükümlü yakalandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli cezaevinden firar eden ve 29 farklı suçtan kaydı bulunan M.A.K'yi, Karapınar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Zanlının, çeşitli suçlardan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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