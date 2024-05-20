Konya'da yıldırım düşen evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Karahisarlı Mahallesi'nde Halil A'ya ait 2 katlı evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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