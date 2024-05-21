Konya'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Konya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, 2012-2013'te kamu kurumlarındaki personel alımlarında örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan 5 şüpheli tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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