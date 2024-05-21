"Akıllı Duraklar" projesi birincilik getirdi

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, "Öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."dedi

Öğrencilerin milli ve kültürel değerleri öğrenmeleri, çevrecilik bilinçlerinin geliştirilmesi, şehir sorunlarını ele alarak çözüm önerileri sunmaları amacıyla kurulan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, son toplantısını Beyşehir Atabey Gençlik Kampı'nda yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Çocuk Meclisi Proje Yarışması'nda "Akıllı Duraklar" projesiyle Hüyük ilçesini temsil eden İmrenler Ortaokulu öğrencileri, 31 ilçe arasından il birincisi oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.