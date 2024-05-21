Konya'da barajda mahsur kalan karabatağı dalgıç polisi kurtardı
Konya'da barajda mahsur kalan karabatak, dalgıç polisleri tarafından kurtarıldı.
Konya'da barajda mahsur kalan karabatak, dalgıç polisleri tarafından kurtarıldı.
Altınapa Barajı'na dalış eğitimi için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, bir karabatağın su yüzünde çırpındığını fark etti.
Ekipler, barajdaki misina ağlarına takıldıktan sonra çalılıklar arasında mahsur kalan kuşu kurtardı.
Kuş, tedavisi için Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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