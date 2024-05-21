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        Konya'da barajda mahsur kalan karabatağı dalgıç polisi kurtardı

        Konya'da barajda mahsur kalan karabatak, dalgıç polisleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:41
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        Konya'da barajda mahsur kalan karabatağı dalgıç polisi kurtardı
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        Konya'da barajda mahsur kalan karabatak, dalgıç polisleri tarafından kurtarıldı.

        Altınapa Barajı'na dalış eğitimi için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, bir karabatağın su yüzünde çırpındığını fark etti.

        Ekipler, barajdaki misina ağlarına takıldıktan sonra çalılıklar arasında mahsur kalan kuşu kurtardı.

        Kuş, tedavisi için Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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