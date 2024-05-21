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        Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı artıyor

        MELİKE KESKİN - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, önceki yıla kıyasla seyirci sayısının yüzde 25 arttığını belirterek, "Yeni sezonun repertuvarı için de çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde büyük Anadolu turnesine çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:31
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        Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı artıyor
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        MELİKE KESKİN - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, önceki yıla kıyasla seyirci sayısının yüzde 25 arttığını belirterek, "Yeni sezonun repertuvarı için de çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde büyük Anadolu turnesine çıkacağız." dedi.

        Karadağlı, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'nin açılış törenine katılmak için geldiği Konya'da AA muhabirine, göreve geldiği günden bu yana Türkiye'nin en güzide kurumlarından Devlet Tiyatroları'nı daha ileri götürmek için ekip arkadaşlarıyla aralıksız çalıştığını söyledi.

        Devlet Tiyatroları'nda seyirci sayısını artırmayı, Türkiye'nin her bölgesinde daha çok seyirciye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Karadağlı, şunları kaydetti:

        "Amerika ve İngiltere'ye daha önce turne yapmamışız. Benim de hayalim Amerika'ya ve İngiltere'ye çok güzel bir Türk müzikalini götürmek, orada sahnelemek. Çünkü çok güzel oyunlarımız var. O oyunlarımızı İngiltere'de ve Amerika'da sergilemek istiyoruz. Önceki yıla kıyasla seyircimiz yüzde 25 artmış durumda. Yeni sezonun repertuvarı için de çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde büyük Anadolu turnesine çıkacağız. Devlet tiyatroları durmuyor. Hedefimiz her yıl bir önceki yılı geride bırakmak, daha iyi sonuçlar elde etmek, daha çok seyirci sayısına ulaşmak, daha iyi repertuvar hazırlamak. Sürekli ileri doğru gitmeye çalışıyoruz. Bütün çabamız bunun için."

        Sahne sayısını artırma çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Karadağlı, "Zaten ben geldiğimden beri yaklaşık 4 ya da 5 yeni sahnemiz oldu. 5-6 yeni arsamız var. Hatta daha önce Konya'ya gelişimde Belediye Başkanımız ile konuştuğumda o da bir arsa vermeyi taahhüt etti. Konya bu vesileyle bir sahneye daha kavuşacak. Burada Devlet Tiyatroları'nın bir sahnesi daha olacak." diye konuştu.

        Karadağlı, kendisinden önceki genel müdürlerin bir şeyler yapma çabasında olduğunu anımsatarak, "İnşallah ben de bir şeyler yapabilirim, taş üstüne taş koyabilirim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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