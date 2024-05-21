Konyalı dökümcülerin yeşil dönüşüme uyum süreçleri hızlanıyor
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından hazırlanan, toplam 5 milyon dolar bütçeli "Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesi" Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi.
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından hazırlanan, toplam 5 milyon dolar bütçeli "Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesi" Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi.
KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Konyalı dökümcülerin, Ur-Ge projesi ile yeşil dönüşüme uyum süreçlerinin hızlanacağını ve yurt dışı pazarlara daha etkin açılacaklarını vurguladı.
Büyükeğen, döküm sektörünün Konya’nın en güçlü olduğu sektörlerden olduğunu belirterek, " 'Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na tabi olacak öncelikli sektörlerden biri olan döküm sektörümüzün yeşil dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projemizi hayata geçirdik. Toplam 5 milyon dolar bütçeli ilk projemiz, sektördeki 15 firmamız için onaylandı. Proje kapsamında yapacağımız çalışmalar ile Konya döküm sektörünün yeşil dönüşümüne katkı vererek firmaların karbon ayak izlerini azaltmayı ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçişlerini desteklemiş olacağız. Böylece sektör sanayicilerimiz, çevre dostu üretim süreçlerine ayak uyduracak ve rekabet güçlerini de artırmış olacak. Döküm sektörümüzden gelen yoğun talep üzerine 27 firmamız için iki yeni Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi başvurusu daha gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında toplam 5 milyon dolar bütçeli Ur-Ge projesi kapsamında yapılacak faaliyetler için sektör sanayicilerine yüzde 75 oranında, 3 milyon 750 bin dolara yakın destek verileceğinin altını çizen Büyükeğen, sektör sanayicilerinin yurt dışı pazarlara daha etkin açılmalarını sağlamak için yurt dışı pazarlama ve danışmanlık hizmetleri vereceklerini bildirdi.
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