Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü ortaya çıkan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Konya'da kaybolan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğü anlaşılan eşine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tayfur Kılıç, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesinin mahkeme salonunda fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, anne Sona Er'i salondan çıkardı.

Tayfur Kılıç, savunmasında, "Benim tek hatam eve geldikten sonra kapıyı kapatıp eşimi bırakmak ve polislere baskı altında ifade vermektir. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Kılıç'a "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan sanığın annesi ve babasının beraatini kararlaştırdı.

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er ve babası Oktay Er, duruşma sonrası gazetecilere, "Verilen ceza bir nebze de olsa içimizi rahatlattı. Tek istediğimiz kızımızın cenazesinin bulunması, bir mezarının olması ve gidip mezarı başında dua etmektir." açıklamasında bulundu.