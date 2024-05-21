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        Seydişehir'de yılan yakalama operasyonu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan çiçek saksının içine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:09
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        Seydişehir'de yılan yakalama operasyonu
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan çiçek saksının içine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

        Seydişehir Antalya çevre yolu üzerinde marangozlar kavşağı civarında bulunan bir kafeteryanın önünde bulunan çiçek saksının içine giren zehirsiz bir tür olarak bilinen Hazer yılanını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel yakalama aparatlarıyla yılanı bulunduğu saksının içinden çıkardıktan sonra ormanlık alana götürerek yeniden doğal ortamına bıraktı.

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