Seydişehir'de yılan yakalama operasyonu

Seydişehir Antalya çevre yolu üzerinde marangozlar kavşağı civarında bulunan bir kafeteryanın önünde bulunan çiçek saksının içine giren zehirsiz bir tür olarak bilinen Hazer yılanını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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