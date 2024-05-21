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        Kaymakamlık turnuvasını Kaymakam Öztürk'ün takımı kazandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık basketbol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:14
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        Kaymakamlık turnuvasını Kaymakam Öztürk'ün takımı kazandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık basketbol turnuvası sona erdi.

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk'ün de oyuncu olarak yer aldığı "Gençlik Spor" takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

        Atatürk Kapalı Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalar ilgi yoğun oldu.

        Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, kazanan takıma ödülünü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Ali Karakul takdim etti.

        Turnuva hakkında konuşan Kaymakam Şenol Öztürk, "Sadece telkin etmekle olmuyor, bizzat katılım sağlayıp insanları spora yönlendirmek, sporla hemhal olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda yapılan turnuvanın ilçemizde spora örnek teşkil etmesi temennisiyle katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

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