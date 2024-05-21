Konyalı yönetmenin yeni sinema film projesi

Konyalı film yapımcısı ve yönetmen Atalay Taşdiken, yakın gelecekte iki yeni sinema filmi projesi ile sinema severlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Hüyük'ün Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerden oluşan Sonsuz Şükran Köyü'nde yeni sinema projeleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşdiken, "İki tane sinema filmi hazırlığımız var. Bunlardan bir tanesi, Türkiye’nin son 30 yılının sosyal olarak biraz arka planını anlatan, Türkiye'deki değişimi anlatan bir hikaye üzerinden, bir tane de bir çocuk projesi çalışıyoruz." dedi.