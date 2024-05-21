Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karapınarlı öğrenci 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda tam puan aldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) tam puan alan TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağmur Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan tarafından ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karapınarlı öğrenci 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda tam puan aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) tam puan alan TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağmur Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan tarafından ödüllendirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törende Yağmur Yalçınöz'ü gösterdiği üstün başarıdan dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İçalan, öğrenciye, emeği geçen öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

        Bu tür başarıların ilçenin eğitim kalitesini ve motivasyonunu artırdığına dikkat çeken İçalan, "Bu başarı, öğrencilerimizin azmi ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde elde edilmiştir. Yağmur Yalçınöz’ü ve tüm emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

        Başarısından dolayı ödüllendirilen Yağmur Yalçınöz ise, yaşadığı mutluluğunu dile getirerek, bu başarıda kendisine öğretmenlerinin ve ailesinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Konyalı yönetmenin yeni sinema film projesi
        Konyalı yönetmenin yeni sinema film projesi
        Kaymakamlık turnuvasını Kaymakam Öztürk'ün takımı kazandı
        Kaymakamlık turnuvasını Kaymakam Öztürk'ün takımı kazandı
        Seydişehir'de yılan yakalama operasyonu
        Seydişehir'de yılan yakalama operasyonu
        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü ortaya çıkan sanığa ağırlaştırılmış müebb...
        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü ortaya çıkan sanığa ağırlaştırılmış müebb...
        Konyalı dökümcülerin yeşil dönüşüme uyum süreçleri hızlanıyor
        Konyalı dökümcülerin yeşil dönüşüme uyum süreçleri hızlanıyor
        Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı artıyor
        Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı artıyor