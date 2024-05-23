Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da ateş savaşçısı gönüllü öğretmenlere eğitim

        Konya'da orman gönüllüsü öğretmenlere orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da ateş savaşçısı gönüllü öğretmenlere eğitim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da orman gönüllüsü öğretmenlere orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi.

        Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde bulunan Altınapa Barajı mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen orman yangın gönüllüsü eğitimine, il genelinde görev yapan Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekip üyesi 70 eğitimci katıldı.

        Programda, Konya Orman İşletme Şefi Hasan Basri Alpdoğan tarafından öğretmenlere orman yangınlarıyla mücadele konularında eğitim verildi.

        Orman teşkilatı ekipleri ile yangınlarla mücadele etmek isteyen gönüllü öğretmenlerin eğitimi çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

        Eğitimde, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç, gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Antalya adeta kayboldu!
        Antalya adeta kayboldu!
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Gri Koç'tan YKS öncesi som taktikler semineri
        Gri Koç'tan YKS öncesi som taktikler semineri
        Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulun...
        Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulun...
        Seydişehir'de Müzeler Haftası etkinlikleri
        Seydişehir'de Müzeler Haftası etkinlikleri
        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası
        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası
        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...
        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...