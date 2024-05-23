Konya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Acıkuyu Mahallesi'nde yağışla birlikte bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.