Konya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Acıkuyu Mahallesi'nde yağışla birlikte bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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