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        Konya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:25
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        Konya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.

        Acıkuyu Mahallesi'nde yağışla birlikte bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

        Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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