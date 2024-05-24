Konya'da hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi

Burada tedavisi süren çocuklara oyuncaklar hediye edildi, ailelere de geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İlçe Müftülüğü ile Kredi Yurtlar Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında kurum personelleri, Seydişehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret etti.

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