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        Konya'da hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Şifa Oyuncakları Projesi" kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:03
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        Konya'da hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Şifa Oyuncakları Projesi" kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

        İlçe Müftülüğü ile Kredi Yurtlar Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında kurum personelleri, Seydişehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret etti.

        Burada tedavisi süren çocuklara oyuncaklar hediye edildi, ailelere de geçmiş olsun dilekleri iletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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