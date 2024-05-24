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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da gazetecilerle bir araya geldi

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:08
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da gazetecilerle bir araya geldi
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da gazetecilerle buluştu.

        Erbakan, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, ilçelere teşekkür ziyareti yaptıklarını ifade etti.

        Yüksek oy aldıkları ilçelerde teşkilat ve halkla buluştuklarını aktaran Erbakan, Konya'da önemli seçim başarısı yaşadıklarını dile getirdi.

        - "Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız"

        Bir gazetecinin sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine Erbakan, şunları söyledi:

        "Yeniden Refah Partili belediyelerimizde seçim öncesinde, beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi hedefimiz, bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak, bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek. Projemiz, veterinerler ve uzmanlar gözetiminde merkezlerde, 24 saat internet üzerinden canlı yayınla takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir."

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