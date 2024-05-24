Seydişehir'de "Müzeler Haftası" etkinlikleri düzenleniyor

Seydişehir'deki okullardaki 4. sınıf öğrencilerinin müzeyi ziyaret etmelerini sağladıklarını aktaran Ustaoğlu, öğrencilerin ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal yapısıyla alakalı bilgiler edindiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Seydişehir'in tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ve hafızasını koruyup gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan müzenin, ziyaretçilerini ağırladığını belirtti.

Seydişehir'de ilkokul öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi Kent Müzesini gezdi.

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